США прекратили чеканку монет номиналом 1 цент после 232 лет производства

В Соединенных Штатах официально остановили выпуск одной из самых старых монет страны — медно-покрытых монет номиналом 1 цент. Последнюю партию символически отчеканил казначей США Брендон Бич во время визита на монетный двор в Филадельфии, сообщает The Philadelphia Inquirer. Таким образом завершилась 232-летняя история производства цента, начавшаяся еще в 1793 году, когда Филадельфия была столицей страны.

По словам Бича, пенни давно стали убыточными: их производство стоило 3,69 цента — втрое дороже номинала. При этом американцы накопили около 300 миллиардов пенни, которые по-прежнему остаются законным платежным средством. Прекращение их чеканки, по оценкам казначея, позволит экономить до 56 млн долларов ежегодно.

Бич назвал решение «историческим моментом», отметив, что последний раз правительство США прекращало чеканку мелкой монеты в 1857 году — тогда был отменен полцент. По его словам, отказ от пенни — часть «прагматичной повестки администрации Дональда Трампа» по модернизации денежного обращения.

Падение спроса на монеты связывают с распространением цифровых платежей, которые в значительной степени вытеснили наличные.

В прошлом году на фоне сокращения расходов на монетном дворе ввели заморозку найма, сократив штат с 400 до около 300 сотрудников. Несмотря на это, заводы продолжают работать в три смены.

