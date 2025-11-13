  1. В мире

США прекратили чеканку монет номиналом 1 цент после 232 лет производства

16:37, 13 ноября 2025
США прекратили чеканку медно-покрытых 1-центовых монет после более чем двух веков производства.
США прекратили чеканку монет номиналом 1 цент после 232 лет производства
Фото: Elijah Mears / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соединенных Штатах официально остановили выпуск одной из самых старых монет страны — медно-покрытых монет номиналом 1 цент. Последнюю партию символически отчеканил казначей США Брендон Бич во время визита на монетный двор в Филадельфии, сообщает The Philadelphia Inquirer. Таким образом завершилась 232-летняя история производства цента, начавшаяся еще в 1793 году, когда Филадельфия была столицей страны.

По словам Бича, пенни давно стали убыточными: их производство стоило 3,69 цента — втрое дороже номинала. При этом американцы накопили около 300 миллиардов пенни, которые по-прежнему остаются законным платежным средством. Прекращение их чеканки, по оценкам казначея, позволит экономить до 56 млн долларов ежегодно.

Бич назвал решение «историческим моментом», отметив, что последний раз правительство США прекращало чеканку мелкой монеты в 1857 году — тогда был отменен полцент. По его словам, отказ от пенни — часть «прагматичной повестки администрации Дональда Трампа» по модернизации денежного обращения.

Падение спроса на монеты связывают с распространением цифровых платежей, которые в значительной степени вытеснили наличные.

В прошлом году на фоне сокращения расходов на монетном дворе ввели заморозку найма, сократив штат с 400 до около 300 сотрудников. Несмотря на это, заводы продолжают работать в три смены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США деньги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]