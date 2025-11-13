  1. У світі

США припинили карбування монет номіналом 1 цент після 232 років виробництва

16:37, 13 листопада 2025
США припинили карбування мідно-покритих 1-центових монет після більш ніж двох століть виробництва.
Фото: Elijah Mears / Unsplash
У Сполучених Штатах офіційно зупинили випуск однієї з найстаріших монет країни — мідно-покритих монет номіналом 1 цент. Останню партію символічно відкарбував скарбник США Брендон Біч під час візиту до монетного двору у Філадельфії, повідомляє The Philadelphia Inquirer. Таким чином завершилася 232-річна історія виробництва цента, що розпочалася ще у 1793 році, коли Філадельфія була столицею країни.

За словами Біча, пенні давно стали збитковими: їх виробництво коштувало 3,69 цента — утричі дорожче за номінал. Водночас американці накопичили близько 300 мільярдів пенні, які й надалі залишаються законним платіжним засобом. Припинення їхнього карбування, за оцінками скарбника, щороку дозволить економити до 56 млн доларів.

Біч назвав рішення «історичним моментом», зазначивши, що востаннє уряд США припиняв карбування дрібної монети у 1857 році — тоді було скасовано півцента. З його слів, відмова від пенні — частина «прагматичного порядку денного адміністрації Дональда Трампа» з модернізації грошового обігу.

Падіння попиту на монети пов’язують із поширенням цифрових платежів, які значною мірою замінили готівку.

Минулого року на тлі скорочення витрат у монетному дворі запровадили заморожування найму, скоротивши штат із 400 до близько 300 працівників. Попри це заводи продовжують працювати у три зміни.

США гроші

