Канада впервые ввела санкции против компаний, поддерживающих гибридную войну России против Украины

Канада ввела санкции против 13 физических лиц и 11 организаций, включая тех, кто вовлечен в российские беспилотные программы.

Фото: pixabay.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Канады ввело новые санкции против России. Под удар попали десятки судов «теневого флота» Кремля и компании, помогающие агрессору вести войну против Украины, сообщили в ведомстве.

Указано, что в обновленный санкционный список попали 13 физических лиц и 11 организаций. В частности, некоторые из них вовлечены в разработку программ для беспилотных систем России. Также Канада впервые ввела санкции против компаний, поставляющих Москве цифровую инфраструктуру, используемую россиянами в гибридных стратегиях против Украины.

Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, занимающихся торговлей сжиженным природным газом с Россией и 100 танкеров «теневого флота» Кремля.

«Канада остается непоколебимой в своей преданности суверенитету Украины и ее народу, решительно защищающему свои права перед лицом разрушительных и агрессивных действий Путина. Канада будет продолжать усиливать давление из-за санкций, пока Россия не прекратит свое неоправданное вторжение в Украину», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.