Канада впервые ввела санкции против компаний, поддерживающих гибридную войну России против Украины

18:34, 13 ноября 2025
Канада ввела санкции против 13 физических лиц и 11 организаций, включая тех, кто вовлечен в российские беспилотные программы.
Фото: pixabay.com
Правительство Канады ввело новые санкции против России. Под удар попали десятки судов «теневого флота» Кремля и компании, помогающие агрессору вести войну против Украины, сообщили в ведомстве.

Указано, что в обновленный санкционный список попали 13 физических лиц и 11 организаций. В частности, некоторые из них вовлечены в разработку программ для беспилотных систем России. Также Канада впервые ввела санкции против компаний, поставляющих Москве цифровую инфраструктуру, используемую россиянами в гибридных стратегиях против Украины.

Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, занимающихся торговлей сжиженным природным газом с Россией и 100 танкеров «теневого флота» Кремля.

«Канада остается непоколебимой в своей преданности суверенитету Украины и ее народу, решительно защищающему свои права перед лицом разрушительных и агрессивных действий Путина. Канада будет продолжать усиливать давление из-за санкций, пока Россия не прекратит свое неоправданное вторжение в Украину», – говорится в сообщении.

