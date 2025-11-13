  1. У світі

Канада вперше запровадила санкції проти компаній, які підтримують гібридну війну Росії проти України

18:34, 13 листопада 2025
Канада запровадила санкції проти 13 фізичних осіб та 11 організацій, включно з тими, хто залучений до російських безпілотних програм.
Фото: pixabay.com
Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії. Під удар потрапили десятки суден «тіньового флоту» Кремля та компанії, які допомагають агресору вести війну проти України, повідомили у відомстві.

Вказано, що до оновленого санкційного списку потрапили 13 фізичних осіб та 11 організацій. Зокрема, деякі з них залучені до розробки програм для безпілотних систем Росії. Також Канада вперше запровадила санкції проти компаній, які постачають Москві цифрову інфраструктуру, яку росіяни використовують у гібридних стратегіях проти України.

Окрім того, до санкційного списку потрапили кілька компаній, які займаються торгівлею скрапленим природним газом з Росією та 100 танкерів «тіньового флоту» Кремля.

«Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед обличчям руйнівних та агресивних дій Путіна. Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції, доки Росія не припинить своє невиправдане вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

росія санкції Канада

