Канада вперше запровадила санкції проти компаній, які підтримують гібридну війну Росії проти України

Канада запровадила санкції проти 13 фізичних осіб та 11 організацій, включно з тими, хто залучений до російських безпілотних програм.

Фото: pixabay.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії. Під удар потрапили десятки суден «тіньового флоту» Кремля та компанії, які допомагають агресору вести війну проти України, повідомили у відомстві.

Вказано, що до оновленого санкційного списку потрапили 13 фізичних осіб та 11 організацій. Зокрема, деякі з них залучені до розробки програм для безпілотних систем Росії. Також Канада вперше запровадила санкції проти компаній, які постачають Москві цифрову інфраструктуру, яку росіяни використовують у гібридних стратегіях проти України.

Окрім того, до санкційного списку потрапили кілька компаній, які займаються торгівлею скрапленим природним газом з Росією та 100 танкерів «тіньового флоту» Кремля.

«Канада залишається непохитною у своїй відданості суверенітету України та її народу, який рішуче захищає свої права перед обличчям руйнівних та агресивних дій Путіна. Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції, доки Росія не припинить своє невиправдане вторгнення в Україну», – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.