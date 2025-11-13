  1. В мире

Коты против майнеров: в Китае животные остановили работу криптофермы

23:48, 13 ноября 2025
В Китае бездомные коты поселились на криптоферме, а за несколько недель их количество выросло до примерно 200, фактически превратив майнинговый центр в кошачий приют.
Коты против майнеров: в Китае животные остановили работу криптофермы
Фото: StoryTime
В Китае почти 200 котов скорректировали работу частной криптофермы во Внутренней Монголии. Животные искали тепло от горячих видеокарт майнинговых машин и массово обосновывались внутри помещения, пишет cryptopolitan.

По словам сотрудников, первые коты появились на территории фермы в холодные октябрьские ночи — в поисках укрытия возле работающих майнеров. За несколько недель их количество выросло до примерно 200, фактически превратив майнинговый центр в кошачий приют.

Коты перегревали технику и снижали хешрейт

Когда животные спали на оборудовании, видеокарты перегревались, а производительность резко падала. Хешрейт фермы снижался, а владелец был вынужден тратить значительные средства на ремонт и модернизацию техники.

«Это мило, но эти „кровати“ стоили нам миллионы», — рассказал один из сотрудников журналистам.

Владелец не выгнал котов — а обустроил для них отдельную комнату

Несмотря на убытки, владелец фермы — любитель животных — решил оставить котов. Он приобрел более 200 обогревательных ковриков и оборудовал для животных отдельное теплое помещение рядом с майнинг-залом.

Почему коты ищут майнеры

Майнинговые установки нагреваются до 54–82°C — что идеально подходит животным для обогрева в холодном климате региона, где температура колеблется от 0 до −16°C.Початок форми

Китай криптовалюта животные

