Коты против майнеров: в Китае животные остановили работу криптофермы
В Китае почти 200 котов скорректировали работу частной криптофермы во Внутренней Монголии. Животные искали тепло от горячих видеокарт майнинговых машин и массово обосновывались внутри помещения, пишет cryptopolitan.
По словам сотрудников, первые коты появились на территории фермы в холодные октябрьские ночи — в поисках укрытия возле работающих майнеров. За несколько недель их количество выросло до примерно 200, фактически превратив майнинговый центр в кошачий приют.
Коты перегревали технику и снижали хешрейт
Когда животные спали на оборудовании, видеокарты перегревались, а производительность резко падала. Хешрейт фермы снижался, а владелец был вынужден тратить значительные средства на ремонт и модернизацию техники.
«Это мило, но эти „кровати“ стоили нам миллионы», — рассказал один из сотрудников журналистам.
Владелец не выгнал котов — а обустроил для них отдельную комнату
Несмотря на убытки, владелец фермы — любитель животных — решил оставить котов. Он приобрел более 200 обогревательных ковриков и оборудовал для животных отдельное теплое помещение рядом с майнинг-залом.
Почему коты ищут майнеры
Майнинговые установки нагреваются до 54–82°C — что идеально подходит животным для обогрева в холодном климате региона, где температура колеблется от 0 до −16°C.Початок форми
