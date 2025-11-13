Коти проти майнерів: у Китаї тварини зупинили роботу криптоферми

У Китаї безпритульні коти оселялися на криптофермі, а за кілька тижнів їхня кількість виросла до приблизно 200, фактично перетворивши майнінговий центр на котячий притулок.

У Китаї майже 200 котів підкорегували роботу приватної криптоферми у Внутрішній Монголії. Тварини шукали тепла від гарячих відеокарт майнінгових машин і масово оселялися всередині приміщення, пише cryptopolitan.

За словами співробітників, перші коти з’явилися на території ферми у холодні жовтневі ночі — шукаючи притулок біля працюючих майнерів. За кілька тижнів їхня кількість виросла до приблизно 200, фактично перетворивши майнінговий центр на котячий притулок.

Коти перегрівали техніку та знижували хешрейт

Коли тварини спали на обладнанні, відеокарти перегрівалися, а продуктивність різко падала. Хешрейт ферми знижувався, а власник був змушений витрачати чималі кошти на ремонт і модернізацію техніки.

«Це мило, але ці „ліжка“ коштували нам мільйони», — розповів один зі співробітників журналістам.

Власник не вигнав котів — а облаштував для них окрему кімнату

Попри збитки, власник ферми — любитель тварин — вирішив залишити котів. Він придбав понад 200 обігрівальних килимків і облаштував для тварин окреме тепле приміщення поруч із майнінг-залом.

Чому коти шукають майнери

Майнінгові установки нагріваються до 54–82°C — що ідеально підходить тваринам для обігріву в холодному кліматі регіону, де температура коливається від 0 до −16°C.

