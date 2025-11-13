  1. В мире

Си Цзиньпин отказался принимать участие в саммите G20 — Bloomberg

18:57, 13 ноября 2025
Китайский лидер Си Цзиньпин не поедет на саммит в G20 Йоханнесбурге по неизвестным причинам.
Фото: Getty Images
Лидер КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, который состоится в конце ноября в Йоханнесбурге (Южная Африка), пишет Bloomberg.

По данным Министерства иностранных дел Китая, страну на встрече будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Причины отсутствия Си Цзиньпина не раскрываются. Это решение стало неожиданностью для международного сообщества, ведь китайский лидер в прошлом году посещал аналогичный саммит и активно использует подобные платформы для укрепления влияния Пекина на глобальной арене.

Аналитики считают, что отказ от участия в саммите этого года может быть частью стратегии так называемой «дипломатии на собственном поле» - подхода, при котором Китай принимает ключевых партнеров у себя. В этом году в Пекине уже побывали Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Несмотря на это, эксперты не видят в решении Си признаки отказа от глобального влияния. Старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Скотт Кеннеди отмечает, что Китай продолжает рассматривать G20 как важный инструмент донесения своих позиций миру.

Стоит отметить, что саммит в Южной Африке станет первым, который проводится на африканском континенте. Участие в нем примут представители крупнейших экономик мира, однако без присутствия лидеров США, Китая и России. Мероприятие запланировано на 22 ноября в Йоханнесбурге.

