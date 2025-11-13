  1. У світі

Сі Цзіньпін відмовився брати участь в саміті G20 — Bloomberg

18:57, 13 листопада 2025
Китайський лідер Сі Цзіньпін не поїде на саміт в G20 Йоганнесбурзі з невідомих причин.
Сі Цзіньпін відмовився брати участь в саміті G20 — Bloomberg
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер КНР Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка), пише Bloomberg.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, країну на зустрічі представлятиме прем’єр Держради Лі Цян. Причини відсутності Сі Цзіньпіна не розкриваються.

Зазначається, що це рішення стало несподіванкою для міжнародної спільноти, адже китайський лідер минулого року відвідував аналогічний саміт і активно використовує подібні платформи для зміцнення впливу Пекіна на глобальній арені.

Аналітики вважають, що відмова від участі у цьогорічному саміті може бути частиною стратегії так званої «дипломатії на власному полі» - підходу, за якого Китай приймає ключових партнерів у себе. Цього року в Пекіні вже побували Путін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Попри це, експерти не вбачають у рішенні Сі ознак відмови від глобального впливу. Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Скотт Кеннеді зазначає, що Китай продовжує розглядати G20 як важливий інструмент донесення своїх позицій до світу.

Варто зазначити, що саміт у Південній Африці стане першим, що проводиться на африканському континенті. Участь у ньому візьмуть представники найбільших економік світу, однак без присутності лідерів США, Китаю та Росії. Захід запланований на 22 листопада в Йоганнесбурзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Китай політика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]