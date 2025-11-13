Сі Цзіньпін відмовився брати участь в саміті G20 — Bloomberg

Китайський лідер Сі Цзіньпін не поїде на саміт в G20 Йоганнесбурзі з невідомих причин.

Лідер КНР Сі Цзіньпін не братиме участі в саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка), пише Bloomberg.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, країну на зустрічі представлятиме прем’єр Держради Лі Цян. Причини відсутності Сі Цзіньпіна не розкриваються.

Зазначається, що це рішення стало несподіванкою для міжнародної спільноти, адже китайський лідер минулого року відвідував аналогічний саміт і активно використовує подібні платформи для зміцнення впливу Пекіна на глобальній арені.

Аналітики вважають, що відмова від участі у цьогорічному саміті може бути частиною стратегії так званої «дипломатії на власному полі» - підходу, за якого Китай приймає ключових партнерів у себе. Цього року в Пекіні вже побували Путін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Попри це, експерти не вбачають у рішенні Сі ознак відмови від глобального впливу. Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Скотт Кеннеді зазначає, що Китай продовжує розглядати G20 як важливий інструмент донесення своїх позицій до світу.

Варто зазначити, що саміт у Південній Африці стане першим, що проводиться на африканському континенті. Участь у ньому візьмуть представники найбільших економік світу, однак без присутності лідерів США, Китаю та Росії. Захід запланований на 22 листопада в Йоганнесбурзі.

