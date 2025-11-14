В Южной Корее разгорелся скандал: студенты топовых университетов массово списывали с помощью ИИ

В трех престижных вузах выявили десятки студентов, которые использовали искусственный интеллект во время экзаменов, что вызвало масштабное расследование.

Пока большинство студентов в Южной Корее уже вздохнули с облегчением после завершения модульных экзаменов, страна оказалась в центре крупного академического скандала. В трех ведущих вузах — Сеульском национальном университете, Корейском университете и Йонсейском университете — выявили десятки студентов, которые массово использовали инструменты искусственного интеллекта для списывания. Об этом сообщает The New York Times.

Как вспыхнул скандал

Первыми заговорили о Йонсейском университете Сеула. Во время онлайн-экзамена по «Созданию чат-ботов и ChatGPT» преподаватель обнаружил, что студенты использовали учебники, программы и даже сам ChatGPT. Из нескольких сотен участников теста 40 признались в мошенничестве.

Через несколько дней аналогичные случаи подтвердили еще два топ-вуза — Сеульский национальный и Корейский университеты. Вместе они образуют так называемую группу SKY — самые престижные учебные заведения страны.

Случаи одновременного массового списывания в таких элитных университетах — редкость, что и привлекло внимание всей страны.

Образование — ключ к будущему, а ИИ меняет правила игры

В Южной Корее образование считается главным путем социального подъема, а поступление в SKY — настоящей национальной целью. Ежегодно более 500 тысяч школьников сдают вступительный экзамен, во время которого в стране останавливают строительные работы, ограничивают движение транспорта и даже приостанавливают авиарейсы, чтобы не мешать абитуриентам.

На этом фоне стремительное проникновение ИИ в академическую среду стало вызовом. Согласно опросу 2024 года, более 90% студентов уже используют генеративный ИИ в обучении.

Некоторые преподаватели считают, что университеты не успевают адаптироваться.

Профессор Ханянского университета Пак Чу Хо подчеркивает: проверка знаний, основанная лишь на запоминании информации, устарела, ведь эту функцию берет на себя ИИ. Поэтому студенты должны проходить оценивание, которое проверяет то, что ИИ повторить не может — креативность.

Что произошло на экзаменах

В Йонсейском университете студенты во время онлайн-экзамена должны были держать камеру ноутбука включенной. Просмотрев запись, преподаватель увидел признаки массового списывания. Нарушителям поставят 0 баллов.

Отдельно вуз сообщил, что другие студенты делились ответами через приложение с ИИ.

В Корейском университете несколько студентов признались, что использовали ИИ во время онлайн-теста. Их поймали после того, как один из студентов сообщил о групповом чате, где обменивались видео с ответами.

В Сеульском национальном университете заявили о списывании во время экзамена по статистике и назначили его повторное проведение.

Университеты пытаются реагировать

Вузы уже имеют собственные внутренние правила относительно ИИ:

Корейский университет подготовил 82-страничный гид, где запрещается подавать работы, созданные ИИ без разрешения.

Йонсейский университет запрещает использовать ИИ для «создания уникального и творческого учебного продукта».

Однако там признают: полностью контролировать использование ИИ практически невозможно.

Студент Сеульского национального университета Ли Ти Ха рассказал, что многие начали активно пользоваться ИИ еще в 2022 году, а сам он применяет его для ускорения написания кода.

«Некоторые профессора против, некоторые — наоборот, поощряют, потому что это помогает быстрее решать задачи», — говорит он. «Но полностью запретить студентам пользоваться ИИ — нереально».

