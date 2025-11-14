  1. У світі

У Південній Кореї спалахнув скандал: студенти топових університетів масово списували за допомогою ШІ

17:59, 14 листопада 2025
В трьох престижних вишах викрили десятки студентів, які використовували штучний інтелект під час іспитів, що спричинило масштабне розслідування.
У Південній Кореї спалахнув скандал: студенти топових університетів масово списували за допомогою ШІ
Поки більшість студентів у Південній Кореї вже видихнули після завершення модульних іспитів, країна опинилася в центрі великого академічного скандалу. У трьох провідних вишах — Сеульському національному університеті, Корейському університеті та Йонсейському університеті — викрили десятки студентів, які масово використовували інструменти штучного інтелекту для списування. Про це повідомляє The New York Times.

Як спалахнув скандал

Першими заговорили про Йонсейський університет Сеула. Під час онлайн-іспиту зі «Створення чат-ботів і ChatGPT» викладач виявив, що студенти використовували підручники, програми та навіть сам ChatGPT. Із кількох сотень учасників тесту 40 зізналися в шахрайстві.

За кілька днів аналогічні випадки підтвердили ще два топові виші — Сеульський національний та Корейський університети. Разом вони утворюють так звану групу SKY — найпрестижніші навчальні заклади країни.

Випадки одночасного масового списування у таких елітних університетах — рідкість, що й привернуло увагу всієї країни.

Освіта — ключ до майбутнього, а ШІ змінює правила гри

У Південній Кореї освіта вважається головним шляхом соціального підйому, а вступ до SKY — справжньою національною метою. Щороку понад 500 тисяч школярів складають вступний іспит, під час якого у країні зупиняють будівництва, обмежують рух транспорту і навіть призупиняють авіарейси, щоб не заважати абітурієнтам.

На цьому тлі стрімке проникнення ШІ в академічне середовище стало викликом. Згідно з опитуванням 2024 року, понад 90% студентів уже використовують генеративний ШІ у навчанні.

Деякі викладачі вважають, що університети не встигають адаптуватися.

Професор Ханянського університету Пак Чу Хо наголошує: перевірка знань, заснована лише на запам’ятовуванні інформації, застаріла, адже цю функцію бере на себе ШІ. Тож студенти мають проходити оцінювання, яке перевіряє те, що ШІ не може повторити — креативність.

Що сталося на іспитах

У Йонсейському університеті студенти під час онлайн-іспиту мали тримати камеру ноутбука увімкненою. Переглянувши запис, викладач побачив ознаки масового списування. Порушників оцінять у 0 балів.

Окремо виш повідомив, що інші студенти ділилися відповідями через застосунок з ШІ.

У Корейському університеті кілька студентів зізналися, що використовували ШІ під час онлайн-тесту. Їх спіймали після того, як один зі студентів повідомив про груповий чат, де обмінювалися відео з відповідями.

У Сеульському національному університеті заявили про списування під час іспиту зі статистики та призначили повторне складання.

Університети намагаються реагувати

Виші вже мають власні внутрішні правила щодо ШІ:

  • Корейський університет підготував 82-сторінковий гайд, де забороняється подавати роботи, створені ШІ без дозволу.
  • Йонсейський університет забороняє використовувати ШІ для «створення унікального та творчого навчального продукту».

Однак там визнають: контролювати використання ШІ повністю практично неможливо.

Студент Сеульського національного університету Лі Ти Ха розповів, що багато хто почав активно користуватися ШІ ще з 2022 року, а сам він застосовує його для пришвидшення написання коду.

«Деякі професори проти, деякі — навпаки, заохочують, бо це допомагає швидше розв’язувати задачі», — каже він. «Але повністю заборонити студентам користуватися ШІ — нереально».

