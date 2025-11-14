  1. В мире

Гренландия запрещает иностранцам свободно покупать землю — что предусматривает закон

19:09, 14 ноября 2025
Иностранцы смогут покупать землю только при условии постоянного проживания и полной уплаты налогов в течение двух лет.
Гренландия запрещает иностранцам свободно покупать землю — что предусматривает закон
Парламент Гренландии принял закон, который существенно сужает возможности иностранцев покупать недвижимость на острове. Об этом сообщает Barron's.

Решение стало ответом на рост интереса американских инвесторов к этой арктической территории, которую хотел приобрести и президент США Дональд Трамп.

Что предусматривает закон

Согласно новым правилам, иностранные граждане и компании смогут покупать недвижимость или получать права пользования землей лишь при условии, что в течение последних двух лет они постоянно проживали на территории Гренландии и полностью платили налоги.

В законе отдельно уточняется: покупать недвижимость на острове могут лица с датским гражданством. Фактически же право на приобретение недвижимости оставляют только за гражданами и компаниями из Гренландии, Фарерских островов и Дании.

Предпосылки решения

Ранее датское издание Politiken опубликовало результаты опроса, которые показали рост интереса американцев к покупке земли и недвижимости в Гренландии. После возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно заявлял, что США нуждаются в острове из-за его стратегического расположения и ресурсов, и даже не исключал силовых методов для обеспечения контроля над территорией.

Когда закон вступит в силу

Новые правила вступают в силу 1 января.

