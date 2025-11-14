  1. У світі

Гренландія забороняє іноземцям вільно купувати землю — що передбачає закон

19:09, 14 листопада 2025
Іноземці зможуть купувати землю лише за умови постійного проживання та повної сплати податків протягом двох років.
Парламент Гренландії ухвалив закон, який суттєво звужує можливості іноземців купувати нерухомість на острові. Про це повідомляє Barron's.

Рішення стало відповіддю на зростання інтересу американських інвесторів до цієї арктичної території, яку хотів придбати і президент США Дональд Трамп.

Що передбачає закон

Згідно з новими правилами, іноземні громадяни та компанії зможуть купувати нерухомість або отримувати права користування землею лише за умови, що протягом останніх двох років вони постійно проживали на території Гренландії та повністю сплачували податки.

У законі окремо уточнюється: купувати нерухомість на острові можуть особи з данським громадянством. Фактично ж право на придбання нерухомості залишають лише за громадянами та компаніями з Гренландії, Фарерських островів та Данії.

Передумови рішення

Раніше данське видання Politiken оприлюднило результати опитування, яке засвідчило зростання інтересу американців до купівлі землі та нерухомості в Гренландії. Після повернення до Білого дому в січні Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США потребують острів через його стратегічне розташування та ресурси, і навіть не виключав силових методів для забезпечення контролю над територією.

Коли закон набуде чинності

Нові правила набувають чинності 1 січня.

