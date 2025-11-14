  1. В мире

Telegram установил рекорд – заблокировано более 519 тысяч каналов за сутки

20:20, 14 ноября 2025
Мессенджер закрыл более полумиллиона групп, что составляет 1,5% от общего количества заблокированных в 2025 году.
Telegram установил рекорд – заблокировано более 519 тысяч каналов за сутки
Фото: Reuters
Мессенджер Telegram по состоянию на 13 ноября заблокировал 519,7 тысячи каналов и групп, что стало самым высоким суточным показателем как минимум с декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные отчета.

За 317 дней 2025 года администрация Telegram закрыла доступ к 34,9 миллиона каналам. Из них примерно 207,8 тысячи были связаны с террористической деятельностью, а 856 тысяч — с сексуализированным насилием над детьми. В среднем ежедневно в этом году блокировалось около 111 тысяч каналов, а показатель 13 ноября составил почти 1,5% от общего количества закрытых групп за год.

С начала ноября 2025 года мессенджер заблокировал 2,81 миллиона сообществ. Аудитория Telegram в России, по данным сервиса, насчитывает около 100 миллионов пользователей.

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов, удаляя миллионы единиц контента, нарушающих правила сервиса. Речь идет о подстрекательстве к насилию, распространении материалов с жестоким обращением с детьми и торговле нелегальными товарами», — сообщили представители мессенджера.

Предыдущий рекорд блокировок был зафиксирован в начале февраля 2025 года, когда сервис закрыл доступ к примерно 490 тысячам каналов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

