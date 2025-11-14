Telegram встановив рекорд – заблоковано понад 519 тисяч каналів за добу

Месенджер закрив понад пів мільйона груп, що становить 1,5% від загальної кількості заблокованих у 2025 році.

Фото: Reuters

Месенджер Telegram станом на 13 листопада заблокував 519,7 тисячі каналів і груп, що стало найвищим добовим показником щонайменше з грудня 2023 року. Про це свідчать дані звіту.

За 317 днів 2025 року адміністрація Telegram закрила доступ до 34,9 мільйона каналів. З них приблизно 207,8 тисячі були пов’язані з терористичною діяльністю, а 856 тисяч — із сексуалізованим насильством над дітьми. У середньому щодня цього року блокувалося близько 111 тисяч каналів, а показник 13 листопада склав майже 1,5% від загальної кількості закритих груп за рік.

З початку листопада 2025 року месенджер заблокував 2,81 мільйона спільнот. Аудиторія Telegram у Росії, за даними сервісу, налічує близько 100 мільйонів користувачів.

«Telegram щодня блокує десятки тисяч груп і каналів, видаляючи мільйони одиниць контенту, що порушують правила сервісу. Йдеться про підбурювання до насильства, поширення матеріалів із жорстоким поводженням з дітьми та торгівлю нелегальними товарами», — повідомили представники месенджера.

Попередній рекорд блокувань було зафіксовано на початку лютого 2025 року, коли сервіс закрив доступ до приблизно 490 тисяч каналів.

