Суд в Германии оштрафовал Google на 465 млн евро за нарушение конкуренции

Американскую компанию Google обязали выплатить компенсацию за продвижение собственных предложений в поиске.

Региональный суд в Берлине обязал американскую компанию Google выплатить 465 миллионов евро компенсации немецкому порталу сравнения цен Idealo за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Spiegel.

Иск Idealo касался злоупотребления Google своим доминирующим положением на рынке. Компания обвинила техногиганта в том, что с 2008 по 2023 годы он отдавал предпочтение собственным предложениям в результатах поиска, продвигая их над предложениями конкурентов. Суд признал факты нарушения антимонопольных норм, однако присудил значительно меньшую сумму компенсации, чем 3,5 миллиарда евро, которые требовали истцы.

Google имеет право обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

