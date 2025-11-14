  1. У світі

Суд у Німеччині оштрафував Google на 465 млн євро за порушення конкуренції

16:48, 14 листопада 2025
Американську компанію Google зобов’язали виплатити компенсацію за просування власних пропозицій у пошуку.
Регіональний суд у Берліні зобов’язав американську компанію Google сплатити 465 мільйонів євро компенсації німецькому порталу порівняння цін Idealo за порушення антимонопольного законодавства. Про це повідомляє Spiegel.

Позов Idealo стосувався зловживання Google своїм домінуючим становищем на ринку. Компанія звинуватила техногіганта в тому, що з 2008 по 2023 роки він надавав перевагу власним пропозиціям у результатах пошуку, просуваючи їх над пропозиціями конкурентів. Суд визнав факти порушення антимонопольних норм, однак присудив значно меншу суму компенсації, ніж 3,5 мільярда євро, яких вимагали позивачі.

Google має право оскаржити рішення суду в апеляційному порядку.

