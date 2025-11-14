Испания оштрафовала соцсеть Маска X на €5 миллионов за рекламу криптовалют

Соцсеть наказали за размещение рекламы от компании без лицензии, которая продвигала финансовые продукты вопреки испанским правилам.

Испанский регулятор рынка ценных бумаг CNMV объявил о штрафе для соцсети Илона Маска X в размере 5 миллионов евро из-за нарушения правил рекламы финансовых продуктов, в частности криптовалют. Об этом сообщает Barron's.

Что произошло

Установлено, что X допустила «продолжающееся очень серьезное нарушение».

Расследование стартовало еще в ноябре 2023 года, когда регулятор выявил на платформе рекламу от Quantum AI — компании, которая не имеет разрешения на предоставление финансовых услуг, но продвигала криптовалюты.

Почему это нарушение

Согласно правилам, которые действуют в Испании с марта 2023 года, медиа, сайты и соцсети обязаны:

проверять рекламодателей на наличие в списках запрещенных или нелегальных компаний;

убеждаться, что те имеют официальное разрешение на финансовую деятельность.

Тогдашний глава CNMV Родриго Буэнавентура еще в 2023 году подчеркивал, что онлайн-платформы несут прямую юридическую обязанность контролировать подобную рекламу.

