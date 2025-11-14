  1. У світі

Іспанія оштрафувала соцмережу Маска X на €5 мільйонів за рекламу криптовалют

19:51, 14 листопада 2025
Соцмережу покарали за розміщення реклами від компанії без ліцензії, що просувала фінансові продукти всупереч іспанським правилам.
Іспанія оштрафувала соцмережу Маска X на €5 мільйонів за рекламу криптовалют
Іспанський регулятор ринку цінних паперів CNMV оголосив про штраф для соцмережі Ілона Маска X у розмірі 5 мільйонів євро через порушення правил реклами фінансових продуктів, зокрема криптовалют. Про це повідомляє Barron's.

Що сталося

Встановлено, що X допустила «триваюче дуже серйозне порушення».

Розслідування стартувало ще у листопаді 2023 року, коли регулятор виявив на платформі реклама від Quantum AI — компанії, яка не має дозволу на надання фінансових послуг, але просувала криптовалюти.

Чому це порушення

Згідно з правилами, які діють в Іспанії з березня 2023 року, медіа, сайти та соцмережі зобов’язані:

  • перевіряти рекламодавців на наявність у списках заборонених або нелегальних компаній;
  • переконуватися, що ті мають офіційний дозвіл на фінансову діяльність.

Тодішній глава CNMV Родріго Буенавентура ще у 2023 році наголошував, що онлайн-платформи несуть прямий юридичний обов’язок контролювати подібну рекламу.

Ілон Маск

