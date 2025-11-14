Іспанія оштрафувала соцмережу Маска X на €5 мільйонів за рекламу криптовалют

Соцмережу покарали за розміщення реклами від компанії без ліцензії, що просувала фінансові продукти всупереч іспанським правилам.

Іспанський регулятор ринку цінних паперів CNMV оголосив про штраф для соцмережі Ілона Маска X у розмірі 5 мільйонів євро через порушення правил реклами фінансових продуктів, зокрема криптовалют. Про це повідомляє Barron's.

Що сталося

Встановлено, що X допустила «триваюче дуже серйозне порушення».

Розслідування стартувало ще у листопаді 2023 року, коли регулятор виявив на платформі реклама від Quantum AI — компанії, яка не має дозволу на надання фінансових послуг, але просувала криптовалюти.

Чому це порушення

Згідно з правилами, які діють в Іспанії з березня 2023 року, медіа, сайти та соцмережі зобов’язані:

перевіряти рекламодавців на наявність у списках заборонених або нелегальних компаній;

переконуватися, що ті мають офіційний дозвіл на фінансову діяльність.

Тодішній глава CNMV Родріго Буенавентура ще у 2023 році наголошував, що онлайн-платформи несуть прямий юридичний обов’язок контролювати подібну рекламу.

