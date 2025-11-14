Суд в Техасе отклонил запрос Apple и OpenAI о закрытии иска xAI о монополии в ИИ

Компании обвиняют в создании монополий на рынках ИИ и мобильных приложений.

Фото: AFP

Федеральный суд в Форт-Уэрте, штат Техас, отклонил запрос компаний Apple и OpenAI о полном закрытии иска, поданного xAI, которая обвинила их в формировании незаконных монополий на рынках искусственного интеллекта и мобильных приложений. Об этом сообщает 9to5Mac.

Иск возник после заявления Илона Маска, который утверждал, что ни один разработчик ИИ, кроме OpenAI, якобы не может занять первое место в App Store. Эти слова быстро опровергли. В иске также отмечается, что интеграция ChatGPT в iPhone дает OpenAI несправедливое преимущество, фактически «навязывая» пользователям этот ИИ, что снижает интерес к конкурентам, в частности к Grok, разработанному xAI.

Apple в ответ заявила, что не совершала противоправных действий, выбрав OpenAI для функций искусственного интеллекта Apple Intelligence вместо xAI, и вместе с OpenAI подала ходатайство о закрытии дела. Судья Марк Питтманн отклонил этот запрос, отметив, что ему требуется дополнительная информация для принятия решения. В своем заявлении он уточнил, что его позиция не указывает на вину Apple или OpenAI, а лишь подчеркивает необходимость более тщательного рассмотрения дела после предоставления дополнительных доказательств и аргументов.

