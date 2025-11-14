Суд у Техасі відхилив запит Apple та OpenAI закрити позов xAI про монополію в ШІ

Компанії звинувачують у створенні монополій на ринках ШІ та мобільних застосунків.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд у Форт-Ворті, штат Техас, відхилив запит компаній Apple і OpenAI про повне закриття позову, поданого xAI, яка звинуватила їх у формуванні незаконних монополій на ринках штучного інтелекту та мобільних застосунків. Про це повідомляє 9to5Mac.

Позов виник після заяви Ілона Маска, який стверджував, що жоден розробник ШІ, крім OpenAI, нібито не може посісти перше місце в App Store. Ці слова швидко спростували. У позові також зазначається, що інтеграція ChatGPT в iPhone надає OpenAI несправедливу перевагу, фактично «нав’язуючи» користувачам цей ШІ, що знижує інтерес до конкурентів, зокрема до Grok, розробленого xAI.

Apple у відповідь заявила, що не вчиняла протиправних дій, обравши OpenAI для функцій штучного інтелекту Apple Intelligence замість xAI, і разом із OpenAI подала клопотання про закриття справи. Суддя Марк Піттманн відхилив цей запит, наголосивши, що потребує додаткової інформації для ухвалення рішення. У своїй заяві він уточнив, що його позиція не вказує на провину Apple чи OpenAI, а лише підкреслює необхідність ретельнішого розгляду справи після надання додаткових доказів і аргументів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.