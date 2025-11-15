США возобновят ядерные испытания — Трамп объяснил причины и сроки

Президент подчеркнул лидерство Вашингтона в арсенале, но высказался за денуклеаризацию с Россией и Китаем.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вскоре проведут ядерные испытания, поскольку другие страны продолжают свои тесты. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на борту Air Force One.

На вопрос о возможных встречах по ядерным испытаниям Трамп ответил: «У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что оно есть у других».

Он напомнил, что США занимают первое место по объему ядерного арсенала, Россия — второе, а Китай — третье, но Пекин может сравняться с Вашингтоном через 4–5 лет. Трамп подчеркнул желание денуклеаризации: «Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, прежде всего тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью».

На уточнение о сроках испытаний Трамп ответил: «Довольно скоро». Он резюмировал: «Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят через четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризироваться».

Напомним, Трамп ранее подтверждал, что США планируют возобновить ядерные испытания после 30-летней паузы.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что решение президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний после 33-летнего перерыва имеет ключевое значение для обеспечения национальной безопасности США. По его словам, Соединенные Штаты уверены в надежности своего ядерного оружия, однако время от времени необходимо проводить проверки.

