  1. В мире

США возобновят ядерные испытания — Трамп объяснил причины и сроки

09:42, 15 ноября 2025
Президент подчеркнул лидерство Вашингтона в арсенале, но высказался за денуклеаризацию с Россией и Китаем.
США возобновят ядерные испытания — Трамп объяснил причины и сроки
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вскоре проведут ядерные испытания, поскольку другие страны продолжают свои тесты. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на борту Air Force One.

На вопрос о возможных встречах по ядерным испытаниям Трамп ответил: «У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и построил часть, и я ненавидел это делать, но не было выбора, потому что оно есть у других».

Он напомнил, что США занимают первое место по объему ядерного арсенала, Россия — второе, а Китай — третье, но Пекин может сравняться с Вашингтоном через 4–5 лет. Трамп подчеркнул желание денуклеаризации: «Я бы хотел провести денуклеаризацию. То есть провести встречу, прежде всего тройки лидеров, чтобы сократить ядерное оружие. Это было бы прекрасной вещью».

На уточнение о сроках испытаний Трамп ответил: «Довольно скоро». Он резюмировал: «Мы номер один. Россия номер два. Китай номер три. Они догоняют. Они пока далеко позади нас, но догонят через четыре-пять лет. Думаю, лучше всего было бы денуклеаризироваться».

Напомним, Трамп ранее подтверждал, что США планируют возобновить ядерные испытания после 30-летней паузы.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что решение президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний после 33-летнего перерыва имеет ключевое значение для обеспечения национальной безопасности США. По его словам, Соединенные Штаты уверены в надежности своего ядерного оружия, однако время от времени необходимо проводить проверки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Дональд Трамп Китай ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]