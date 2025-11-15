США відновлять ядерні випробування — Трамп пояснив причини та терміни

Президент наголосив на лідерстві Вашингтона в арсеналі, але висловився за денуклеаризацію з Росією та Китаєм.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що США незабаром проведуть ядерні випробування, оскільки інші країни продовжують свої тести. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

На запитання про можливі зустрічі щодо ядерних випробувань Трамп відповів: «У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших».

Він нагадав, що США посідають перше місце за обсягом ядерного арсеналу, Росія — друге, а Китай — третє, але Пекін може зрівнятися з Вашингтоном за 4–5 років. Трамп підкреслив бажання денуклеаризації: «Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю».

На уточнення про терміни випробувань Трамп відповів: «Досить скоро». Він резюмував: «Ми номер один. Росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п'ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися».

Нагадаємо, Трамп і раніше підтверджував, що США планують відновити ядерні випробування після 30-річної паузи.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що рішення президента Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань після 33-річної перерви має ключове значення для гарантування національної безпеки США. За його словами, Сполучені Штати впевнені у надійності своєї ядерної зброї, однак час від часу необхідно проводити перевірки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.