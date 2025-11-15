  1. У світі

США відновлять ядерні випробування — Трамп пояснив причини та терміни

09:42, 15 листопада 2025
Президент наголосив на лідерстві Вашингтона в арсеналі, але висловився за денуклеаризацію з Росією та Китаєм.
США відновлять ядерні випробування — Трамп пояснив причини та терміни
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що США незабаром проведуть ядерні випробування, оскільки інші країни продовжують свої тести. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

На запитання про можливі зустрічі щодо ядерних випробувань Трамп відповів: «У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і побудував частину, і я ненавидів це робити, але не було вибору, тому що вона є в інших».

Він нагадав, що США посідають перше місце за обсягом ядерного арсеналу, Росія — друге, а Китай — третє, але Пекін може зрівнятися з Вашингтоном за 4–5 років. Трамп підкреслив бажання денуклеаризації: «Я б хотів провести денуклеаризацію. Тобто провести зустріч, насамперед трійки лідерів, щоб скоротити ядерну зброю. Це було б прекрасною річчю».

На уточнення про терміни випробувань Трамп відповів: «Досить скоро». Він резюмував: «Ми номер один. Росія номер два. Китай номер три. Вони наздоганяють. Вони поки далеко позаду нас, але наздоженуть за чотири-п'ять років. Думаю, найкраще було б денуклеаризуватися».

Нагадаємо, Трамп і раніше підтверджував, що США планують відновити ядерні випробування після 30-річної паузи.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що рішення президента Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань після 33-річної перерви має ключове значення для гарантування національної безпеки США. За його словами, Сполучені Штати впевнені у надійності своєї ядерної зброї, однак час від часу необхідно проводити перевірки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Дональд Трамп Китай ядерна зброя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]