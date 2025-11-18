Bitcoin впервые за 7 месяцев упал ниже $90 000

Криптовалютный рынок вошел в медвежью фазу.

Bitcoin упал ниже отметки $90 000 впервые с мая 2025 года, что сигнализирует об ухудшении настроений на финансовых рынках. Как пишет Reuters, инвесторы избегают рисковых активов, и криптовалюта стерла все годовые росты, подешевев почти на 30% от октябрьского пика более $125 000. По состоянию на 10 утра, Bitcoin торгуется на уровне $91 тысяча, снизившись на 5,8% за сутки и 13% за неделю. Капитализация рынка криптовалют сократилась, а эфир подешевел почти на 40% от августовского максимума, торгуясь вблизи $2997.

Аналитики связывают падение с неопределенностью относительно снижения ставок в США, общим охлаждением глобальных рынков после длительной фазы роста и массовыми распродажами институциональных инвесторов. Акции компаний, связанных с крипторынком, таких как MicroStrategy, Riot Platforms, Mara Holdings и Coinbase, также понесли потери.

Эксперты, в частности из Rosenberg Research, называют ситуацию «официальным медвежьим рынком». Если колебания продолжатся, Bitcoin может упасть до $75 000, отмечают аналитики CoinDesk.

