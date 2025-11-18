  1. В мире

Bitcoin впервые за 7 месяцев упал ниже $90 000

10:54, 18 ноября 2025
Криптовалютный рынок вошел в медвежью фазу.
Bitcoin впервые за 7 месяцев упал ниже $90 000
Фото: dev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Bitcoin упал ниже отметки $90 000 впервые с мая 2025 года, что сигнализирует об ухудшении настроений на финансовых рынках. Как пишет Reuters, инвесторы избегают рисковых активов, и криптовалюта стерла все годовые росты, подешевев почти на 30% от октябрьского пика более $125 000. По состоянию на 10 утра, Bitcoin торгуется на уровне $91 тысяча, снизившись на 5,8% за сутки и 13% за неделю. Капитализация рынка криптовалют сократилась, а эфир подешевел почти на 40% от августовского максимума, торгуясь вблизи $2997.

Аналитики связывают падение с неопределенностью относительно снижения ставок в США, общим охлаждением глобальных рынков после длительной фазы роста и массовыми распродажами институциональных инвесторов. Акции компаний, связанных с крипторынком, таких как MicroStrategy, Riot Platforms, Mara Holdings и Coinbase, также понесли потери.

Эксперты, в частности из Rosenberg Research, называют ситуацию «официальным медвежьим рынком». Если колебания продолжатся, Bitcoin может упасть до $75 000, отмечают аналитики CoinDesk.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

криптовалюта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

Депутаты планируют защитить права переселенцев, которые проживают в государственных, коммунальных и частных объектах по всей стране и часто рискуют потерять крышу над головой из-за непрогнозируемых решений власти.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]