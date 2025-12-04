Адвокат в Британии погасил ипотеку средствами от наркоторговли своего брата

Суд признал юриста виновным в мошенничестве и отмывании средств и лишил его права на профессиональную деятельность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Британии адвоката лишили права на профессиональную деятельность после того, как выяснилось, что он погасил ипотеку средствами, полученными от наркоторговли его брата. Об этом сообщает Law Gazette.

Как работала схема

Пол Саймон Грин, получивший право на практику 2 января 2008 года, в 2010-м приобрел недвижимость, зарегистрировав ее на себя и заявив, что лично будет выплачивать ипотеку.

Однако в заявлении на кредит он скрыл ключевую информацию: фактическим вкладчиком был его брат Джеймс, который планировал вносить платежи и проживать в доме. Как установил трибунал, деньги поступали от незаконной продажи наркотиков.

В течение пяти лет Джеймс Грин осуществил 62 наличных перевода на счет брата — почти £50 000.

Расследование и приговор

В 2019 году Пол Грин сообщил Solicitors Regulation Authority (SRA), что его допросили правоохранители по подозрению в сговоре для совершения ипотечного мошенничества и отмывания средств.

В мае 2024 года суд присяжных признал его виновным в:

мошенничестве путем подачи ложной информации;

конвертации средств преступного происхождения.

Адвоката приговорили к 26 месяцам лишения свободы.

Судья подчеркнул, что Пол Грин играл «существенную роль в схеме отмывания средств» и сознательно помогал использовать «наркоденьги» в ипотечной сделке. Он отметил, что братья обменивались «победными сообщениями» после полного погашения кредита.

Конец карьеры

47-летний Пол Грин заявлял суду, что гордился работой адвоката, однако судья ответил: «Своими действиями вы все это уничтожили. Вернуться в профессию вы уже не сможете».

Грин работал в юридической фирме Barlow Robbins LLP до 2015 года, а затем перешел в Judge Sykes Frixou. Свидетельство на право практики он сохранял до 2024 года. Данных о том, что работодатели знали о его незаконных действиях, нет.

Окончательное решение

Адвокат не подавал никаких аргументов в свою защиту и согласился с выводами SRA: его следует исключить из реестра адвокатов и обязать выплатить £3 000 судебных расходов. Трибунал утвердил это соглашение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.