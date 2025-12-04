Адвокат у Британії погасив іпотеку коштами від наркоторгівлі свого брата

Суд визнав юриста винним у шахрайстві та відмиванні коштів і позбавив його права на професійну діяльність.

В Британії адвоката позбавили права на професійну діяльність після того, як з’ясувалося, що він погасив іпотеку коштами, отриманими від наркоторгівлі його брата. Про це повідомляє Law Gazette.

Як працювала схема

Пол Саймон Грін, який отримав право на практику 2 січня 2008 року, у 2010-му придбав нерухомість, зареєструвавши її на себе та заявивши, що особисто сплачуватиме іпотеку.

Однак у заяві на кредит він приховав ключову інформацію: фактичним вкладником був його брат Джеймс, який планував вносити платежі та проживати у будинку. Як встановив трибунал, гроші надходили з незаконного продажу наркотиків.

Протягом п’яти років Джеймс Грін здійснив 62 готівкові перекази на рахунок брата — майже £50 000.

Розслідування та вирок

У 2019 році Пол Грін повідомив Solicitors Regulation Authority (SRA), що його допитали правоохоронці за підозрою у змові для здійснення іпотечного шахрайства та відмивання коштів.

У травні 2024 року суд присяжних визнав його винним у:

шахрайстві шляхом подання неправдивої інформації;

конвертації коштів злочинного походження.

Адвоката засудили до 26 місяців позбавлення волі.

Суддя наголосив, що Пол Грін відігравав «суттєву роль у схемі відмивання коштів» та свідомо допомагав використати «наркогроші» в іпотечній угоді. Він зазначив, що брати обмінювалися «переможними повідомленнями» після повного погашення кредиту.

Кінець кар’єри

47-річний Пол Грін заявляв суду, що пишався роботою адвоката, однак суддя відповів: «Своїми діями ви все це знищили. Повернутися до професії ви вже не зможете».

Грін працював у юридичній фірмі Barlow Robbins LLP до 2015 року, а потім перейшов до Judge Sykes Frixou. Свідоцтво на право практики він зберігав до 2024 року. Даних про те, що роботодавці знали про його незаконні дії, немає.

Остаточне рішення

Адвокат не подавав жодних аргументів на свій захист і погодився з висновками SRA: його слід виключити з реєстру адвокатів та зобов’язати сплатити £3 000 судових витрат. Трибунал затвердив цю угоду.

