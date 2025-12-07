Глава МИД Польши Сикорский на призыв Маска «ликвидировать ЕС» посоветовал ему «лететь на Марс»
10:17, 7 декабря 2025
Радослав Сикорский посоветовал миллиардеру полететь на Марс, где нет цензуры.
Фото: gettyimages
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на провокационный пост американского миллиардера Илона Маска, в котором тот призвал «ликвидировать ЕС».
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», на платформе Х Маск написал: «ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов».
На это Сикорский ответил: «Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия».
