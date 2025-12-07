Очільник МЗС Польщі Сікорський на заклик Маска «ліквідувати ЄС» порадив йому «летіти на Марс»

Радослав Сікорський порадив мільярдеру полетіти на Марс, де немає цензури.

Фото: gettyimages

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на провокаційний допис американського мільярдера Ілона Маска, у якому той закликав «ліквідувати ЄС».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», на платформі Х Маск написав: «ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх народів».

На це Сікорський відповів: «Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання».

