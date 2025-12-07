Британскую женщину с шизофренией госпитализировали из-за рекламы на смарт-холодильнике

Сообщение на экране холодильника спровоцировало паранойю у женщины с шизофренией.

Фото: NotebookCheck

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании женщина по имени Кэрол, у которой диагностирована шизофрения, была госпитализирована после просмотра сообщения на экране своего смарт-холодильника Samsung. Об этом сообщает NotebookCheck.

По словам брата Кэрол, на дисплее холодильника появился текст: «Извини, что мы тебя расстроили, Кэрол». Женщина восприняла его как личное обращение, что вызвало сильную паранойю. После этого она самостоятельно вызвала такси и обратилась в отделение неотложной психиатрической помощи.

Впоследствии семья выяснила, что сообщение было частью рекламной кампании сериала «Единная» (Pluribus) от Apple TV+, которое автоматически транслировалось на экране холодильника. Кэрол подтвердила, что именно этот текст видела дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.