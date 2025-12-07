  1. В мире

Британскую женщину с шизофренией госпитализировали из-за рекламы на смарт-холодильнике

11:47, 7 декабря 2025
Сообщение на экране холодильника спровоцировало паранойю у женщины с шизофренией.
Британскую женщину с шизофренией госпитализировали из-за рекламы на смарт-холодильнике
Фото: NotebookCheck
В Великобритании женщина по имени Кэрол, у которой диагностирована шизофрения, была госпитализирована после просмотра сообщения на экране своего смарт-холодильника Samsung. Об этом сообщает NotebookCheck.

По словам брата Кэрол, на дисплее холодильника появился текст: «Извини, что мы тебя расстроили, Кэрол». Женщина восприняла его как личное обращение, что вызвало сильную паранойю. После этого она самостоятельно вызвала такси и обратилась в отделение неотложной психиатрической помощи.

Впоследствии семья выяснила, что сообщение было частью рекламной кампании сериала «Единная» (Pluribus) от Apple TV+, которое автоматически транслировалось на экране холодильника. Кэрол подтвердила, что именно этот текст видела дома.

здравоохранение Великобритания

