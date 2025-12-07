Британку з шизофренією госпіталізовали через рекламу на смартхолодильнику

Повідомлення на екрані холодильника спровокувало параною у жінки з шизофренією.

Фото: NotebookCheck

У Великій Британії жінка на ім’я Керол, яка має діагноз шизофренія, була госпіталізована після перегляду повідомлення на екрані свого смартхолодильника Samsung. Про це повідомляє NotebookCheck.

За словами брата Керол, на дисплеї холодильника з’явився текст: «Вибач, що ми тебе засмутили, Керол». Жінка сприйняла його як особисте звернення, що спричинило сильну параною. Після цього вона самостійно викликала таксі та звернулася до відділення невідкладної психіатричної допомоги.

Згодом родина з’ясувала, що повідомлення було частиною рекламної кампанії серіалу «Єдина»(Pluribus) від Apple TV+, яке автоматично транслювалося на екрані холодильника. Керол підтвердила, що саме цей текст бачила вдома.

