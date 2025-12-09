  1. В мире
США настаивают на быстром согласии Зеленского уступить весь Донбасс – Axios

08:12, 9 декабря 2025
По данным издания, после встречи Кушнера и Виткоффа с Путиным США усилили давление на Зеленского.
Фото: BBC
США оказывают давление на Президента Украины Владимира Зеленского, добиваясь от него скорейшего согласия на территориальные и другие уступки в проекте мирного плана президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, переговоры между представителями Украины и США были сосредоточены на двух ключевых вопросах: требовании России, чтобы Украина уступила весь Донбасс, включая районы, не находящиеся под российской оккупацией, и украинской просьбе о мощных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей агрессии.

Один из украинских чиновников отметил, что позиция США ухудшилась с точки зрения Киева после пятичасовой встречи советников Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Кремле на прошлой неделе.

По его словам, во время двухчасового телефонного разговора, который состоялся уже после этой встречи, Виткофф и Кушнер «хотели получить от Зеленского однозначное «да»».

«Создавалось такое впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский полностью согласился на это в телефонном разговоре», — сказал украинский чиновник.

Украинские и американские чиновники подчеркивают, что, несмотря на определенный прогресс, прорывов в вопросах территорий или гарантий безопасности пока нет.

