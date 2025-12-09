США наполягають на швидкій згоді Зеленського поступитися всім Донбасом – Axios

За даними видання, після зустрічі Кушнера й Віткоффа з Путіним США посилили тиск на Зеленського.

США чинять тиск на Президента України Володимира Зеленського, домагаючись від нього якнайшвидшої згоди на територіальні та інші поступки в проекті мирного плану президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, переговори між представниками України та США були зосереджені на двох ключових питаннях: вимозі Росії, щоб Україна поступилася всім Донбасом, включно з районами, які не перебувають під російською окупацією, та українському проханні про потужні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутній агресії.

Один з українських чиновників зазначив, що позиція США погіршилася з точки зору Києва після п’ятигодинної зустрічі радників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним у Кремлі минулого тижня.

За його словами, під час двогодинної телефонної розмови, яка відбулася вже після цієї зустрічі, Віткофф і Кушнер «хотіли отримати від Зеленського однозначне «так»».

«Складалося таке враження, що США намагалися у різний спосіб переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас і що американці хотіли, щоб Зеленський повністю погодився на це в телефонній розмові», — сказав український урядовець.

Українські та американські чиновники підкреслюють, що, попри певний прогрес, проривів у питаннях територій чи гарантій безпеки наразі немає.

