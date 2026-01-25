Зимний шторм «Ферн» накрыл США — 18 штатов ввели чрезвычайное положение, есть погибшие, фото и видео

Зимний шторм «Ферн» принес рекордные морозы и сильные снегопады в Соединенных Штатах.

Сильный зимний шторм «Ферн», пришедший в США в субботу, принес аномальный холод и обильные снегопады, из-за чего власти в ряде штатов были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает The Guardian.

В ряде городов зафиксировали снегопады невиданных масштабов — таких объемов осадков там не было больше века. Режим чрезвычайной ситуации, в частности, был введен в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, а также в Южной и Северной Каролине.

В Нью-Йорке из-за сильных морозов погибли по меньшей мере три человека. По данным полиции, тело 67-летнего мужчины обнаружили на тротуаре в Манхэттене. Впоследствии в Бруклине нашли еще двух погибших — мужчину в возрасте около 30 лет и женщину старше 60 лет. Правоохранители подтвердили, что все три смерти связаны с погодными условиями.

Из-за непогоды авиакомпании отменили более 11 тысяч рейсов, запланированных на выходные. Перевозчики призвали пассажиров отложить путешествия, поскольку шторм продолжает грозить работе аэропортов.

По всей стране количество обесточений приблизилось к 135 тысячам. Больше всего пострадали южные штаты, не приспособленные к подобным погодным условиям. В Техасе без электроснабжения осталось около 60 тысяч абонентов, значительные перебои также зафиксировали в Луизиане и Нью-Мексико.

Фото: Lawrence Bryant/REUTERS

Фото: AP

