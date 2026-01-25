  1. В Украине

Нужно ли подавать декларацию госслужащим, уволенным в прошлом году — разъяснение

07:00, 25 января 2026
Разъяснение касается государственных служащих, которые покинули должности в прошлом году.
Государственные служащие, которые уволились с должностей в течение прошлого года, обязаны подать ежегодную декларацию. Сделать это необходимо с 1 января по 31 марта включительно года, следующего после прекращения работы на должности, которая предусматривает обязанность декларирования. Об этом напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Для того чтобы подать декларацию «после увольнения», в разделе «Вид декларации за отчетный период» необходимо выбрать вид декларации «ежегодная», а затем поставить отметку «я прекратил выполнение функций государства или местного самоуправления (после увольнения)».

Такой тип декларации охватывает весь отчетный год. То есть в ней необходимо отразить информацию не только за период работы на государственной службе, а за весь календарный год.

При этом существуют исключения. Декларацию не нужно подавать, если:

  1. до 31 марта 2026 года включительно декларант снова устроился на работу, которая предусматривает обязанность декларирования, и подал ежегодную декларацию с отметкой «я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления»;

  2. если декларация при увольнении охватила период с 01.01.2025 по 31.12.2025 включительно. В таком случае не нужно подавать ежегодную декларацию за 2025 год, поскольку указанная декларация уже является фактически годовой.

За несвоевременное подание декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 850 до 1700 гривен.
Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

декларация госслужащие реестр деклараций госслужба увольнение декларирование электронная декларация

