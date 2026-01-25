  1. В Україні

Чи потрібно подавати декларацію держслужбовцям, звільненим минулого року — роз’яснення

07:00, 25 січня 2026
Пояснення стосується державних службовців, які залишили посади торік.
Державні службовці, які звільнилися з посад упродовж минулого року, зобов’язані подати щорічну декларацію. Зробити це потрібно з 1 січня до 31 березня включно року, що настає після припинення роботи на посаді, яка передбачає обов’язок декларування. Про це нагадує Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Для того, щоб подати декларацію «після звільнення», у розділі «Вид декларації за звітний період» потрібно обрати вид декларації «щорічна», а потім поставити позначку «я припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення).

Такий тип декларації охоплює весь звітний рік. Тобто у ній необхідно відобразити інформацію не лише за період роботи на держслужбі, а за весь календарний рік.

Проте, існують винятки. Декларацію не потрібно подавати, якщо:

  1. до 31 березня 2026 року включно декларант знову влаштувався на роботу, яка передбачає обов’язок декларування, і подав щорічну декларацію з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування»;
  2. якщо декларація при звільненні охопила період з 01.01.2025 по 31.12.2025 включно. У такому разі не потрібно подавати щорічну декларацію за 2025 рік, бо вказана декларація вже є фактично річною.

За несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

декларація держслужбовці реєстр декларацій держслужба звільнення декларування електронна декларація

