Уиткофф подтвердил, что трехсторонние переговоры продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби

08:49, 25 января 2026
Специальный посланник Трампа Виткофф назвал трехстороннюю встречу Украины, США и РФ на территории Объединенных Арабских Эмиратов конструктивной и анонсировал продолжение переговоров.
Уиткофф подтвердил, что трехсторонние переговоры продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры по прекращению войны России против Украины продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби - эту информацию подтвердил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.

«Переговоры были очень конструктивными и было договорено о продолжении переговоров на следующей неделе в Абу-Даби. Президент Дональд Трамп и вся его команда привержены делу установления мира в этой войне», – написал он в соцсети Х.

Ранее мы сообщали, что переговоры с участием делегаций Украины, России и США, которые проходили в течение 23–24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, завершились.

Президент Владимир Зеленский подтвердил возможность следующей трехсторонней встречи на следующей неделе.

Следующий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и РФ в столице Объединенных Арабских Эмиратов запланирован на 1 февраля, сообщил журналист Axios Барак Равид.

 

