  1. У світі
  2. / В Україні

Віткофф підтвердив, що тристоронні переговори продовжаться наступного тижня в Абу-Дабі

08:49, 25 січня 2026
Спеціальний посланник Трампа Віткофф назвав тристоронню зустріч України, США та РФ на території Об'єднаних Арабських Еміратів конструктивною та анонсував продовження перемовин.
Віткофф підтвердив, що тристоронні переговори продовжаться наступного тижня в Абу-Дабі
Фото: AP/Evelyn Hockstein/Pool Photo
Тристоронні переговори щодо припинення війни Росії проти України продовжаться наступного тижня в Абу-Дабі — цю інформацію підтвердив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

«Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено про продовження переговорів наступного тижня в Абу-Дабі. Президент Дональд Трамп та вся його команда віддані справі встановлення миру в цій війні», – написав він у соцмережі Х.

Раніше ми повідомляли, що переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в столиці Об’днаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, завершилися.

Президент Володимир Зеленський підтвердив можливість наступної тристоронньої зустрічі на наступному тижні.

Наступний етап тристоронніх переговорів за участю України, Сполучених Штатів та РФ у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів запланований на 1 лютого, повідомив журналіст Axios Барак Равід.

США рф Україна

