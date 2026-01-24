  1. В Україні

Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

16:32, 24 січня 2026
Наступна тристороння зустріч можлива вже наступного тижня.
Тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в столиці Об’днаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, завершилися.

Президент Володимир Зеленський підтвердив можливість наступної тристоронньої зустрічі на наступному тижні.

Так, переговори тривали зокрема за участі військових трьох сторін.

«З нашого боку були сьогодні Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. З американського боку були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії», — зазначив Президент.

«Головне, на чому зосередились обговорення, – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки», — наголосив Глава держави.

Він зазначила, що американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин.

За підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки. Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч.

«За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню.

Вдячний ОАЕ та особисто пану Президенту Еміратів за посередництво й готовність приймати подальші зустрічі», — підкреслив Володимир Зеленський.

