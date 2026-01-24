Владимир Зеленский подвел итоги переговоров Украины, США и России в Абу-Даби

Следующая трехсторонняя встреча возможна уже на следующей неделе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США, которые проходили в течение 23–24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, завершились.

Президент Владимир Зеленский подтвердил возможность следующей трехсторонней встречи на следующей неделе.

Так, переговоры проходили, в частности, с участием военных трех сторон.

«С нашей стороны сегодня были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. С американской стороны были Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрисколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии», — отметил Президент.

«Главное, на чем были сосредоточены обсуждения, — это возможные параметры окончания войны. Очень ценю, что есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля за процессом окончания войны и соблюдением реальной безопасности», — подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности.

По итогам встреч в эти дни все стороны договорились доложить в своих столицах по каждому из аспектов переговоров и согласовать с лидерами дальнейшие шаги. Военные определили перечень вопросов для возможной следующей встречи.

«При условии готовности двигаться дальше — а Украина готова — состоятся следующие встречи и потенциально — на следующей неделе. Ожидаю личный доклад делегации по ее возвращении.

Благодарен ОАЭ и лично господину Президенту Эмиратов за посредничество и готовность принимать дальнейшие встречи», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.