Наступний раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбудеться 1 лютого — Axios

ЗМІ повідомляють про продовження діалогу між Україною, США та РФ у столиці ОАЕ наступного тижня.

Наступний етап тристоронніх переговорів за участю України, Сполучених Штатів та РФ у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів запланований на 1 лютого. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною відновляться наступної неділі (через 8 днів) в Абу-Дабі, заявляє представник США», - написав Равід в соцмережі Х.

Раніше ми повідомляли, що переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в столиці Об’днаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, завершилися.

Президент Володимир Зеленський підтвердив можливість наступної тристоронньої зустрічі на наступному тижні.

