Следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 1 февраля — Axios

20:09, 24 января 2026
СМИ сообщают о продолжении диалога между Украиной, США и РФ в столице ОАЭ на следующей неделе.
Следующий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоится 1 февраля — Axios
Следующий этап трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и РФ в столице Объединенных Арабских Эмиратов запланирован на 1 февраля. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, заявляет представитель США», — написал Равид в социальной сети Х.

Ранее мы сообщали, что переговоры с участием делегаций Украины, России и США, которые проходили в течение 23–24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, завершились.

Президент Владимир Зеленский подтвердил возможность следующей трехсторонней встречи на следующей неделе.

переговоры

