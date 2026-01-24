Россия атаковала Киев дронами и ракетами – повреждения в 5 районах и 6 тысяч домов без отопления

Массированная атака оставила без отопления почти 6 тысяч домов, есть проблемы с водоснабжением.

В ночь на 24 января российские войска осуществили атаку на Киев с применением дронов и ракет. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах столицы

По данным мэра Киева Виталия Кличко, последствия атаки распределились так:

Деснянский район: падение обломков на нежилое здание.

Днепровский район: пожар в гаражном кооперативе и загорелся бензовоз на парковке; выбиты окна в многоквартирном доме.

Дарницкий район: повреждены окна частного медучреждения, пожара нет.

Голосеевский район: падение обломков вызвало пожар на территории нежилой застройки; выбиты окна в частном доме.

Соломенский район: обломки повредили шестиэтажное офисное здание.

Также мэр Киева отметил, что из-за массированной атаки и повреждения критической инфраструктуры почти 6 тысяч домов остались без отопления. Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Также наблюдаются проблемы с водоснабжением на левом берегу Киева и частично на правом. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением услуг в домах жителей столицы.

