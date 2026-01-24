Росія атакувала Київ дронами та ракетами – пошкодження в 5 районах та 6 тисяч будинків без опалення

Масована атака залишила без опалення майже 6 тисяч будинків, є проблеми з водопостачанням.

Фото: ДСНС Києва

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 24 січня російські війська здійснили атаку на Київ із застосуванням дронів та ракет. Пошкодження та руйнування зафіксовані у п’яти районах столиці

За даними мера Києва Віталія Кличка, наслідки атаки розподілилися так:

Деснянський район: падіння уламків на нежитлову будівлю.

Дніпровський район: пожежа у гаражному кооперативі та загорівся бензовоз на парковці; вибито вікна у багатоквартирному будинку.

Дарницький район: пошкоджені вікна приватного медзакладу, пожежі немає.

Голосіївський район: падіння уламків спричинило пожежу на території нежитлової забудови; вибито вікна в приватному будинку.

Солом’янський район: уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Також мер Києва зазначив, що через масовану атаку та пошкодження критичної інфраструктури майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення. Більшість із них вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Також спостерігаються проблеми з водопостачанням на лівому березі Києва та частково на правому. Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням послуг у домівках мешканців столиці.

Фото: ДСНС Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.