В Херсоне в результате обстрела повреждено здание суда, фото

Поврежден фасад и имущество судебного учреждения.

В понедельник, 19 января, в результате вражеских обстрелов значительные повреждения получило учреждение системы правосудия в Херсоне. Об этом сообщает Служба судебной охраны.

Взрывной волной выбиты стекла в окнах, поврежден фасад здания, служебное имущество, расположенное в помещениях.

К счастью, пострадавших нет.

