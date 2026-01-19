У Херсоні внаслідок обстрілу пошкоджена будівля суду, фото

Пошкоджено фасад і майно судової установи.

Фото: Служба судової охорони

У понеділок, 19 січня, в результаті ворожого обстрілу значних ушкоджень зазнала установа системи правосуддя в Херсоні. Про це повідомляє Служба судової охорони.

Вибуховою хвилею вибито шибки у вікнах, пошкоджено фасад будівлі, службове майно, розташоване в приміщеннях.

На щастя, постраждалих немає.

