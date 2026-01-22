В Раде объяснили, почему часть работы над выборами закрыта

В парламенте готовят законодательство о выборах во время особого положения.

В начале февраля состоится серия презентационных заседаний подгрупп, которые работают над законодательными инициативами по проведению выборов в условиях особого положения. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Работа подгрупп и дедлайн наработок

По словам Корниенко, на данный момент сформировано семь подгрупп, которые активно работают над наработкой основных элементов концепта или текста законопроекта.

«Мы провели два заседания группы, выслушали конституционалистов, выслушали ученых, экспертов. Обменялись политическими мнениями, увидели, что спектр вопросов, который охватывает эта группа, очень широк, поэтому по предложению участников сформировали семь подгрупп, которые сейчас очень активно работают (...) У них есть дедлайн до конца января наработать «что-то», и с этим «чем-то» мы будем работать в начале февраля в рамках большой группы. Состоится ряд презентационных заседаний, где каждая подгруппа представит свои наработки — основные элементы концепта или текста», — сообщил Корниенко.

Часть подгрупп работает в полузакрытом режиме из-за чувствительных вопросов, в частности участия военнослужащих в избирательном процессе и критериев безопасности, включая разграничение территорий, где выборы можно или нельзя проводить. Корниенко уточнил, что некоторые законопроекты уже зарегистрированы, тогда как для отдельных вопросов, таких как порядок отпусков для военных, необходимы дополнительные рабочие нормы.

Стоимость выборов и финансирование

Первый заместитель председателя ВР отметил, что проведение выборов в условиях особого положения потребует значительных затрат. Если обычные выборы обходились в 2-3 млрд гривен в 2019-2020 годах, то теперь речь может идти о более 10 млрд гривен. Он добавил, что финансирование должно обеспечить международное партнерство.

Корниенко подчеркнул, что к середине февраля ожидается достаточно материалов для дальнейшей политической проработки и принятия решений по организации послевоенных выборов.

