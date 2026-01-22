  1. Відео
  / В Україні

У Раді пояснили, чому частина роботи над виборами закрита

16:54, 22 січня 2026
У парламенті готують законодавство про вибори під час особливого стану.
У Раді пояснили, чому частина роботи над виборами закрита
На початку лютого відбудеться серія презентаційних засідань підгруп, які працюють над законодавчими ініціативами щодо проведення виборів в умовах особливого стану. Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Робота підгруп та дедлайн напрацювань

За словами Корнієнка, наразі сформовано сім підгруп, які активно працюють над напрацюванням основних елементів концепту або тексту законопроєкту.

«Ми провели два засідання групи, послухали конституціоналістів, послухали вчених, експертів. Обмінялися політичними думками, побачили, що спектр питань, який охоплює ця група, дуже широкий, тому за пропозицією учасників сформували сім підгруп, які зараз дуже активно працюють (...) У них є дедлайн до кінця січня напрацювати «щось», і з цим «чимось» ми будемо працювати на початку лютого в рамках великої групи. Відбудеться низка презентаційних засідань, де кожна підгрупа презентує свої напрацювання — основні елементи концепту або тексту», – повідомив Корнієнко.

Частина підгруп працює у напівзакритому режимі через чутливі питання, зокрема участь військовослужбовців у виборчому процесі та критерії безпеки, включно з розмежуванням територій, де вибори можна або не можна проводити. Корнієнко уточнив, що деякі законопроєкти вже зареєстровані, тоді як для окремих питань, таких як порядок відпусток для військових, необхідні додаткові робочі норми.

Вартість виборів та фінансування

Перший заступник голови ВР зазначив, що проведення виборів в умовах особливого стану потребуватиме значних витрат. Якщо звичайні вибори обходилися у 2-3 млрд гривень у 2019-2020 роках, то тепер мова може йти про понад 10 млрд гривень. Він додав, що фінансування має забезпечити міжнародне партнерство.

Корнієнко підкреслив, що до середини лютого очікується достатньо матеріалів для подальшого політичного опрацювання і ухвалення рішень щодо організації післявоєнних виборів.

Верховна Рада України закон вибори воєнний стан

Судово-юридична газета

