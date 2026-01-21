Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

Фото: Хмельницкий апелляционный суд

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции об осуществлении специального судебного производства (in absentia) в отношении депутата Государственной Думы РФ, который принимал участие в голосованиях, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Когда политика становится криминалом

Изучив материалы дела № 686/6622/23, Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел жалобу защитника обвиняемого на приговор суда первой инстанции в уголовном производстве по части 3 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Согласно приговору суда первой инстанции, обвиняемый, являясь депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, «поддержал постановление с обращением к Президенту Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик как самостоятельных, суверенных и независимых государств». Таким образом, он совершил «умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям».

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области назначил депутату Государственной Думы РФ наказание — в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Не соглашаясь с таким решением, защитник обвиняемого обратился в суд апелляционной инстанции, ссылаясь на несоответствие выводов, изложенных в судебном решении, а также на нарушение требований уголовного процессуального закона.

Сторона защиты считает, что обжалуемое судебное решение было принято при отсутствии надлежащих и допустимых доказательств, которые бы доказывали, вне разумного сомнения, вину осуждённого в совершении уголовного правонарушения. Существенное нарушение требований УПК Украины, по мнению защиты, заключается в рассмотрении судом данного уголовного производства в отсутствие обвиняемого, вопреки устоявшейся практике ЕСПЧ.

«Ни одного документа, который подтверждал бы получение обвиняемым информации о наличии уголовного преследования и предъявленном обвинении, стороной обвинения не предоставлено. Все средства коммуникации не являются реальными доказательствами вручения повестки, уведомления о подозрении, обвинительного акта и т. п.», — подчёркивается в обосновании позиции адвоката.

Апеллянт утверждает, что стороне обвинения не предоставлено никаких доказательств умышленного уклонения лица от правосудия. По мнению защитника, принятие решения об осуществлении специального судебного разбирательства лишило производство признаков справедливости с самого начала. Кроме того, он указывает на использование для подтверждения виновности доказательств, собранных в рамках других уголовных производств, что расценивается как существенное нарушение требований УПК Украины. Адвокат подчёркивал отсутствие доказательств того, что обвиняемый мог или должен был предвидеть, что его участие в голосовании могло привести к гибели людей.

Изучив и проверив материалы уголовного производства, Хмельницкий апелляционный суд пришёл к выводу, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению. Поскольку рассмотрение дела в отношении российского депутата было проведено в его отсутствие, так как производство по такому обвинению осуществлялось в порядке специального судебного производства (in absentia): с соблюдением требований УПК Украины путём публикации судебного вызова в СМИ и на официальном веб-сайте Судебной власти. Это, в свою очередь, свидетельствует о надлежащем уведомлении обвиняемого о времени и месте судебного разбирательства по данному производству.

Правосудие in absentia: жалоба без удовлетворения

Со ссылкой на Резолюцию Комитета министров Совета Европы № (75)11 от 19.01.1973 апелляционный суд отметил: процедура заочного разбирательства (trial in absentia) не нарушает право обвиняемого ни на справедливое судебное разбирательство, ни на присутствие при рассмотрении его дела. В ней сформулированы условия и минимальный перечень правил заочного разбирательства, которыми должны руководствоваться государства — члены Совета Европы при рассмотрении дела в отсутствие подсудимого.

Факты многочисленных вызовов обвиняемого подтверждены материалами уголовного производства. Для обеспечения права на защиту был привлечён адвокат из Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, который получал все процессуальные документы, подлежащие вручению подозреваемому. Это позволило гарантировать соблюдение прав даже при отсутствии самого обвиняемого.

После передачи дела в суд уведомления о вызовах размещались на официальном сайте Хмельницкого горрайонного суда, на ресурсах прокуратуры и в газете «Правительственный курьер». Таким образом, апелляционная инстанция пришла к выводу: украинское государство использовало все возможные способы информирования, а право на защиту было соблюдено. Существенным фактом стало размещение документов, включая обвинительный акт в переводе на русский язык, на официальном сайте Государственной Думы РФ. Это имело двойное значение: подтверждение уведомления обвиняемого и создание доказательной базы относительно участия российского депутата в действиях, которые квалифицируются как посягательство на территориальную целостность Украины. То есть были приняты все возможные меры для надлежащего уведомления обвиняемого и обеспечения его права на защиту.

Правовая квалификация действий обвиняемого основывалась на том, что он, будучи депутатом Госдумы, голосовал за признание так называемых «ЛНР» и «ДНР». Суд подчеркнул, что он достоверно знал о международных договорах, определяющих границы Украины, в частности о договоре 2003 года об украинско-российской государственной границе. Следовательно, действия депутата Госдумы РФ были умышленными и направленными на изменение границ вопреки Конституции Украины и международному праву.

Апелляционный суд также учёл, что голосование российского депутата «за» было осознанным выбором, поскольку другие депутаты имели возможность воздержаться или проголосовать «против». Это подтверждает наличие прямого умысла. Признание «ЛНР» и «ДНР» стало юридической предпосылкой для вторжения РФ 24 февраля 2022 года, что привело к гибели людей, разрушениям и другим тяжким последствиям.

Принимая во внимание общественную опасность совершённого преступления, суд постановил: приговор Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 17 сентября 2025 года в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 110 УК Украины оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника обвиняемого — без удовлетворения.

Зачем российский депутат подал апелляцию?

Факт подачи апелляционной жалобы заочно осуждённым российским депутатом на первый взгляд может выглядеть парадоксально: представитель государства-агрессора, находящийся за пределами Украины и даже не признающий её юрисдикцию, формально использует механизмы украинского уголовного процесса. Однако в данном деле речь идёт не о доверии к украинскому правосудию, а о юридическом расчёте.

Апелляцию подал не сам обвиняемый, а его защитник, что полностью соответствует правилам специального судебного производства (in absentia). УПК Украины допускает обжалование приговоров, вынесенных в отсутствие обвиняемого, при условии участия адвоката с надлежащими полномочиями. Таким образом, сама возможность апелляционного пересмотра была не «уступкой» суда, а реализацией процессуальных гарантий, без которых приговор был бы уязвим для международной критики.

При этом характер требований апелляции является достаточно показательным. Осуждённый депутат не ограничился обжалованием отдельных последствий приговора или имущественных вопросов, а настаивал на его полном отмене и закрытии уголовного производства. Аргументация строилась вокруг якобы незаконности специального производства, нарушения права на защиту, недопустимости доказательств и отсутствия причинно-следственной связи между его голосованием в Госдуме РФ и тяжкими последствиями вооружённой агрессии.

Судя по всему, подлинная цель апелляции заключалась не в надежде на изменение позиции украинского суда. Подача этой жалобы выполняла сразу несколько прагматических функций. Во-первых, она создавала процессуальный «след», необходимый для дальнейших заявлений в международных инстанциях или для защиты активов в зарубежных юрисдикциях. Во-вторых, апелляция позволяла отсрочить момент окончательной правовой определённости, что критически важно в контексте конфискации имущества и применения санкций. В-третьих, такая процессуальная активность соответствует общей стратегии РФ по формированию нарратива о «политически мотивированных преследованиях».

Оставляя приговор суда первой инстанции без изменений, апелляционный суд подтвердил надлежащее уведомление обвиняемого, наличие сознательного уклонения от правосудия и обоснованность применения специального производства, прямо сославшись на релевантную практику ЕСПЧ. Таким образом, апелляционная жалоба не только не достигла поставленных целей, но и усилила правовую устойчивость приговора.

Попытка обжалования приговора суда первой инстанции со стороны осуждённого депутата Госдумы РФ — не стремление «восстановить справедливость», а всего лишь часть системной юридической обороны представителей государства-агрессора. В то же время прохождение полной апелляционной процедуры способствовало дополнительной проверке законности и обоснованности украинского судебного решения.

Автор: Валентин Коваль

