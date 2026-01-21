Золотые слитки под одеждой: на Буковине остановили вывоз драгоценностей на 2,7 млн грн, фото
На Буковине пограничники задержали женщин с "золотым грузом" более чем на 2,7 млн гривен. Об этом сообщили в ГПСУ.
В пункте пропуска «Порубное» на границе с Румынией пограничники совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконного перемещения драгоценных изделий. Две гражданки Украины, направлявшиеся пешком в Румынию, пытались вывезти золотые слитки и украшения, спрятав их под одеждой.
Во время проверки у женщин нашли четыре литых слитка весом по 100 граммов каждый, а также десять цепочек общим весом 36 граммов. Все изделия были изготовлены из металла желтого цвета, предварительно из золота.
Стоимость изъятого оценили более чем в 2,7 миллиона гривен. Продолжаются проверки и установление всех обстоятельств дела.
