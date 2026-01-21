Золоті злитки під одягом: на Буковині зупинили вивезення коштовностей на 2,7 млн грн, фото

Прикордонники виявили у двох жінок приховані під одягом золоті злитки та прикраси загальною вартістю понад 2,7 мільйона гривень.

Фото: ДПСУ

На Буковині прикордонники затримали жінок з "золотим вантажем" на понад 2,7 млн гривень. Про це повідомили у ДПСУ.

У пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прикордонники спільно з митниками виявили спробу незаконного переміщення дорогоцінних виробів. Дві українки, які прямували пішки до Румунії, намагалися вивезти золоті злитки та прикраси, сховавши їх під одягом.

Під час перевірки у жінок знайшли чотири литі злитки вагою по 100 грамів кожен, а також десять ланцюжків загальною вагою 36 грамів. Усі вироби були виготовлені з металу жовтого кольору, попередньо — із золота.

Вартість вилученого оцінили у понад 2,7 мільйона гривень. Тривають перевірки та встановлення всіх обставин справи.

