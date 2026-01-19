Спортивные объекты теперь будут сдаваться в почасовую аренду: что меняет новый закон

Государственные и коммунальные учреждения теперь могут предоставлять спортивные объекты во временное пользование без заключения аренды.

В Украине 17 января вступил в силу закон №12284, которым внесены изменения в статью 2 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Отныне коммунальные и государственные учреждения могут предоставлять платные услуги в сфере физической культуры и спорта без применения процедур аренды.

Изменения распространяются исключительно на объекты, внесенные в Электронный реестр спортивных сооружений. Государственные и коммунальные учреждения могут предоставить имеющееся спортивное сооружение в пользование на несколько часов физическим лицам, общественным организациям и другим учреждениям и законным образом получать средства за такую услугу на счета.

Ожидается, что реализация закона обеспечит дополнительные поступления государственных и коммунальных учреждений физической культуры и спорта ориентировочно в сумме 165,9 млн грн при условии предоставления почасовых услуг один раз в неделю в течение 12 месяцев, которые будут зачисляться в специальный фонд соответствующих учреждений.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским 15 октября 2025 года. Отмечается, что закон должен устранить бюрократические барьеры и повысить эффективность работы спортивных объектов, которые в настоящее время часто простаивают или не приносят дохода.

